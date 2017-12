Moustique tigre: l'alerte est donnée en Kabylie

Découvert accidentellement à Larbaâ Nath Irathen puis à Illoula Oumalou dans la wilaya de Tizi Ouzou en haute Kabylie, avant d'être signalé également dans l'Oranie à l'ouest du pays, le moustique appelé communément tigre est présent en Algérie depuis 2010, selon le docteur Saïd Boubidi, médecin à l'Institut Pasteur d'Algérie, cité par Observalgérie qui précise que le moustique a atterri à Oran avant de se propager dans le centre du pays, en provenance d'Europe. Vecteur de diverses maladies comme la dengue, le chikungunya ou le zika, le moustique Tigre peut être à l'origine d'une épidémie. «Tant qu'il n'y a pas d'épidémie, ce moustique ne constitue pas un gros risque (...) mais en cas d'épidémie de zika, de dengue ou de chikungunya, la propagation risque d'être spectaculaire, et, en plus, il n'existe aucun traitement spécifique contre ces virus» a mis en garde le médecin tropicaliste et entomologiste, Hammou Mohammed.