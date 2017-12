Plus de 110 dossiers pour les concours Top village, Top city et Top school

Plus de 110 dossiers de candidature pour les concours Top village, Top city et Top school ont été déposés à Boumerdès après une dizaine de jours de l'ouverture des candidatures, dont les délais ont été prorogés jusqu'au 8 janvier prochain, a annoncé hier, le wali. «90 candidatures ont été déposées pour le concours Top school par 27 communes, 15 dossiers par une dizaine de communes pour le concours Top city et une dizaine de dossiers pour Top village déposés par cinq communes», a indiqué Abderrahmane Madani Fouatih, cité par l'APS. «La collecte des candidatures pour cette première édition se fait auprès des comités de daïras constitués pour ce faire», a-t-il ajouté, signalant néanmoins que l'opération enregistre une certaine lenteur, due, selon lui, au fait que les citoyens ne sont pas encore habitués à ce type d'initiatives en dépit de la publicité ayant accompagné l'opération.