Fêtes de fin d'année: Ghardaïa a fait le plein de touristes

Les sites touristiques dispersés à travers la wilaya de Ghardaïa ont connu en cette fin d'année une affluence des touristes nationaux à la recherche du climat de quiétude qui règne dans cette région réputée pour son patrimoine naturel, architectural et culturel.

Plus de 3000 touristes nationaux ont rallié durant la fin du mois de décembre la vallée du M'zab, la région de Seb Seb, El Menea et la station thermale de Zelfana (70 km au sud/est de Ghardaïa), selon les services du tourisme. Ce regain d'intérêt pour la destination du pôle touristique de Ghardaïa est favorisé par le climat de quiétude qui règne dans cette région réputée pour son patrimoine naturel, architectural, et culturel dont une grande partie est classée par l'Unesco depuis 1982 comme patrimoine mondial ainsi que par l'existence de jardins palmeraies abritant des lieux d'hébergement et maisons traditionnelles très prisées par les touristes notamment.