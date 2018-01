Idir, ce mercredi à la Coupole

Le concert d'Idir à la Coupole d'Alger durant les soirées de mercredi et jeudi prochains est sur toutes les lèvres. Impatients de le retrouver, ses fans ne cessent de se poser des questions. Que va chanter Idir? Comment va-t-il réagir à la rencontre de son public après plus de 20 ans d'absence? Autant de questions et d'autres taraudent l'esprit de ses fans qui ont déjà acheté les billets d'entrée. Pour rappel, l'Onci a prévu plusieurs guichets pour la vente des billets de ce concert, et ce, à Alger et à Tizi Ouzou. A noter que Idir va se produire dans plusieurs wilayas dans les prochains jours. Le retour d'Idir coïncide avec l'institution de Yennayer comme étant une fête nationale. Le hasard fait parfois bien les choses!