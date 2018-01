L' art au service de l'environnement

L'art vert... oui ça existe. Le chanteur et artiste kabyle, Zayen, défendra la cause de l'environnement en réalisant un clip à cet effet dans plusieurs langues: l'arabe, le français et tenez-vous bien en russe! A ces langues vont s'ajouter les variantes de la langue amazighe, à savoir le kabyle, le chaoui, le m'zab et le russe. Ce clip a été édité par ce chanteur en album sous le titre Uccen d umeksa (le chacal et le berger, Ndlr). Pas moins de 30 artistes et musiciens prendront part à cette «oeuvre verte». On y trouve des noms connus dans la chanson kabyle, arabe et même internationale: Ali Ideflawen, Cherif Hamani, Nadia Baroud, Massa Bouchafa, Karim Abranis, Hamidou, Hakim Salhi, Faïza D'ziria, Assam Mouloud, la troupe Debza, Mourad Khane, Veronika Bulychev et d'autres encore qui vont confirmer incessamment leur présence.