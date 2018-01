Le dernier Star Wars dépasse le milliard de dollars de recettes

Star Wars: Les Derniers Jedi a fini l'année en pulvérisant la barre du milliard de dollars de recettes dans le monde, selon des estimations publiées dimanche et confirmées par Disney.

Le huitième épisode de la saga galactique de George Lucas a engrangé 530,25 millions de dollars depuis sa sortie il y a trois semaines dans les salles d'Amérique du Nord, où il reste fermement installé à la première place du box-office, et 523 millions de dollars dans le monde, d'après les estimations de la société spécialisée Exhibitor Relations. Un porte-parole de Disney a confirmé que la barre du milliard de dollars avait été dépassée, sans plus de précisions sur le détail des recettes. Il faut dire que les Algériens ont participé à ce succès, puisque le film a été projeté sur les grands écrans algériens presque en même temps que le reste du monde.