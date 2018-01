Yennayer: les Marocains prennent l'Algérie en exemple

La consécration de Yennayer comme jour férié, a, on le devine, inspiré les Marocains, dont les militants de la cause amazighe voient d'un bon oeil le fait que le roi du Maroc emboîte le pas au président algérien. De fait, la quasi-totalité des associations marocaines versées dans la promotion de la culture amazighe se sont donné rendez-vous pour le 12 janvier prochain. Le mot d'ordre, on l'aura compris, consistera à réclamer aux autorités du pays, la consécration du Nouvel An amazigh et cela, à travers une pétition censée récolter un million de signatures. Ce serait la première action publique des militants amazighs marocains en réaction à une décision d'un président algérien. Cela apporte suffisamment de «défis» pour le Makhzen qui se retrouve dans une situation plutôt inconfortable. Comment réagira le roi? On le saura dans quelques jours.