Cosider reprend le chantier du tramway de Mostaganem

A l'arrêt depuis sept mois, pour cause de gel, les travaux du projet du tramway de la ville de Mostaganem reprendront bientôt.

Le ministre des Travaux publics et des Transports, a d'ailleurs récemment confirmé cette information.

Le chantier a été confié au groupe public Cosider et ses filiales algériennes

Cosider-travaux publics et Cosider ouvrages d'arts qui ont acquis une expérience durant les deux dernières décennies grâce au contact avec des sociétés étrangères et le partenariat avec de grands groupes. Abdelghani Zaalane a souligné que le groupe Cosider maîtrise la technique de réalisation de telles infrastructures de base, faisant savoir qu'il se charge actuellement des travaux d'extension du tramway de Constantine jusqu'à la nouvelle-ville Ali-Mendjeli, ainsi que le projet d'extension du métro d'Alger de Haï El Badr à Aïn Naâdja, Baraki et le projet des tunnels de la voie ferrée de Boughezoul.