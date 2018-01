Etonnant succès d'un Salon dédié aux produits des palmiers

Contre toute attente, le Salon national des produits dérivés du palmier dattier et de l'artisanat traditionnel, qui se tient à Biskra, est un franc succès, à en croire les 62 professionnels qui tiennent des stands dans cette manifestation économique. Les vacances scolaires d'hiver ont été certes un facteur favorisant, mais il n'y a pas que cela, disent les organisateurs du salon. Le palmier continue à être considéré comme un arbre «béni» par les Algériens. Ces derniers, agréablement surpris par la manière d'arborer les produits exposés, ont pris plaisir à se photographier devant les stands réservés aux produits de l'industrie traditionnelle comme les vêtements, les bijoux et les articles en poterie. Gageons que cette manifestation aura une seconde vie sur les réseaux sociaux. Et c'est tant mieux pour les producteurs et artisans.