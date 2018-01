L'accès au marché de gros des Eucalyptus soumis au péage

Un système de péage et d'accès automatique au marché de gros des fruits et légumes des Eucalyptus (Alger) sera lancé à partir du premier trimestre 2018, a-t-on appris hier auprès de la direction de l'établissement de gestion des abattoirs et de la poissonnerie d'Alger. Un système de péage et d'accès automatique au marché de gros des Eucalyptus sera lancé le premier trimestre 2018 afin d'augmenter des recettes de la billetterie vu le nombre toujours grandissant de ses clients dont 80% des commerçants qui y viennent pour s'approvisionner des différentes wilayas du pays. Le marché de gros des fruits et légumes des Eucalyptus qui connaît chaque jour «une grande affluence» des commerçants, des agriculteurs et des acheteurs venus de plusieurs wilayas du pays, a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 120 millions de DA dont 90 millions des bénéfices sont issus de la billetterie.