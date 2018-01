Le dernier Star Wars piraté en DVD à Alger

Le dernier volet de la saga Star Wars: Le dernier Jedi est piraté en Algérie. C'est ce que révèle le site d'info DIA, dont un journaliste affirme avoir acheté une copie du DVD en vente depuis cette semaine. La copie vendue possède une bonne qualité d'image, mais une très mauvaise qualité de son, ce qui confirme que la captation du film s'est faite dans une salle de cinéma. On ignore si cette captation a été faite en Algérie ou ailleurs, mais une chose est sûre: le DVD est déjà en vente sur le marché algérien et certains vendeurs de DVD l'ont déjà commercialisé, alors que d'autres refusent de vendre le film en raison de la mauvaise qualité du son et par respect à leur clientèle.