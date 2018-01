Les 10 objets High-Tech les plus attendus en 2018

Le cru 2018 s'annonce riche en nouveautés. Selon le magazine GQ, il y en aura pour tout le monde. Ainsi Apple planche déjà sur le successeur de l'iPhone X en se préparant au lancement de deux ou trois nouvelles versions, avec notamment un modèle avec un écran LCD. L'autre Higt Tech attendu est représenté par les téléviseurs Oled 8K qui seront dévoilés par LG. Dans le monde des robots, Keecker qui simplifie la technologie de la maison sera en vente cette année. Le Samsung Galaxy S9 le sera dans trois mois alors que la date de sortie du Nokia 3310 4G et des lunettes connectées Magic Leap n'est pas encore connue. Huawei P11, un iPad Pro borderless, le casque Oculus Go et le drone Mavic Pro 2, sont tous des nouveautés qui seront présentes sur le marché courant 2018.