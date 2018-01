Une hausse des températures de 2° assècherait le quart des terres

Au moins un quart de la surface de la Terre deviendrait «considérablement» plus sec même si l'objectif de maintenir le réchauffement en deçà de 2°C est atteint, selon une étude publiée très récemment. Mais si l'humanité parvient à contenir le réchauffement sous 1,5 ° C, cette «aridification» serait épargnée à deux-tiers des terres concernées par un scénario à 2 ° C, selon cette étude publiée dans la revue Nature Climate Change. L'accord de Paris sur le climat, signé en 2015, vise à contenir la hausse de la température sous le seuil critique de 2 ° C par rapport à l'ère pré-industrielle, voire 1,5 °C.