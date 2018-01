La place des Martyrs est métamorphosée

La plus célèbre place de la capitale va offrir un visage totalement métamorphosé début janvier. Avec des jets d'eau, des espaces verts, une nouvelle station de métro et un musée à ciel ouvert, la place des Martyrs sera enfin digne du prestige qui fut le sien il n'y a pas si longtemps. Avec la mise en circulation du métro, la clôture qui défigurait cet espace aura disparu pour laisser place à une autre divine surprise, un musée à ciel ouvert offert par la Turquie après la découverte de précieux vestiges de la période ottomane d'Alger la Blanche lors des creusements sur une profondeur de 12 mètres pour la réalisation de la station. Compte tenu de ces trésors archéologiques, la station est «descendue» beaucoup plus bas, à 34 mètres exactement, et le musée à deux étages a ainsi vu le jour grâce à la coopération algéro-turque qui a concerné en outre la mosquée Ketchaoua, la mosquée Betchin et Dar el Hamra.