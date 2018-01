Mais qui est Leïla Zerrougui?

C'est une véritable consécration. La plus importante mission onusienne de maintien de la paix au monde sera dirigée dès le 1er février 2018 par... une Algérienne! Il s'agit de Leïla Zerrougui. C'est effectivement notre compatriote qui a été désignée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, comme première responsable de la Mission de maintien de la paix en RD Congo. Née en 1956 à Souk Ahras, Leila Zerrougui est une juriste de carrière formée à l'Ecole nationale d'administration d'Alger. Après avoir servi dans plusieurs juridictions dont la cour d'appel d'Alger et de Blida (1986-1997), elle entame une carrière internationale qui la conduira à l'ONU où elle participera à plusieurs missions dont le Tibet en 2004 et Guantanamo en 2005. Experte en droits de l'homme, la diplomate algérienne a travaillé comme responsable adjointe de la Mission de l'ONU en RDC entre 2008 et 2012 avant d'occuper le poste de Représentante spéciale pour les enfants et les conflits armés aux Nations unies. Leïla Zerrougui cumule une expérience de plus de trente années dans les domaines de l'Etat de droit et de la protection des civils. Au Congo, elle aura la lourde tâche du maintien de la paix dans un pays convoité par les lobbies internationaux.