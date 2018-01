Mobilis Store Aréna, la 1ère application de téléchargement de jeux pour enfants

L'opérateur de téléphonie mobile Mobilis a lancé, jeudi soir à la Maison de la culture Abdelkader-Alloula de Tlemcen, une première application de téléchargement de jeux électroniques pour enfants sur les téléphones intelligents (smartphones), appelée Mobilis Store Aréna. Cette application a été lancée en partenariat avec la société Huawei des technologies d'information et de communication et avec la participation de 44 enfants à des jeux électroniques de combat sur grand écran à la Maison de la culture. Des tablettes ont été offertes aux enfants lauréats. Le président-directeur général de l'opérateur de téléphone mobile Ahmed Choudar a indiqué, lors d'un point de presse animé à l'occasion, que cette application permet de télécharger 40 jeux destinés aux enfants pour développer leurs facultés, sans affecter les valeurs et les mentalités. L'objectif de cette opération est de permettre aux amateurs de jeux électroniques de rivaliser dans un milieu sain, a-t-il ajouté.