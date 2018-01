Polémique sur la religion: les excuses de beur tV

Suite à la vaste polémique suscitée par le programme «l'Emission impossible» sur le traitement de la religion par l'invité principal Djabelkheir, et qui a fait réagir des centaines d'Algériens, de penseurs, de religieux et de journalistes, la direction de la chaîne de beur tV s'est excusée dans un communiqué publié lors de la diffusion du programme «l'Emission impossible» et évoque une incompréhension du traitement de l'émission. La direction de beur tV a annoncé avoir pris des mesures pour que ce genre d'incidents ne se répète plus et éviter les dérapages à l'avenir.