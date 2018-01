Souk d'El Harrach: fidèle à sa réputation

Le célèbre souk d'El Harrach, qui se tient chaque vendredi, connaît ces dernières semaines une affluence record, au point où il est devenu quasiment impossible aux automobilistes de trouver une place où stationner dans le centre-ville de cette commune et à ses abords immédiats. Pour se frayer une place, il faut tout simplement venir très tôt le matin. Du quartier de Boumâati jusqu'à celui des «Cinq écuries» toutes les ruelles sont investies par des vendeurs. On y trouve de tout. C'est d'ailleurs ce qui fait la réputation de ce souk. Aux premières lueurs du soleil, les rues grouillent déjà de monde. Vers les coups de neuf heures, il faut vraiment avoir de la patience pour pouvoir déambuler sur tout le périmètre.

Et ce n'est qu'à partir de 11 heures que vendeurs et passants commencent à quitter les lieux inondés de cartons vides et autres emballages de fortune. Une preuve que le volume de vente est important, car dans ce souk les prix pratiqués défient toute concurrence.