Tébessa refait "peau neuve"

Opération d'envergure, le mégachantier de la réhabilitation du centre-ville de Tébessa a atteint sa vitesse de croisière. Suivi, orientation et renforcement des chantiers ont permis de préserver et réhabiliter le patrimoine de l'antique Theveste, entretenir la mémoire de cette wilaya et attirer les visiteurs de tous bords. Avec une enveloppe financière de 280 millions DA, mobilisée par les autorités locales, ce projet qui se terminera fin du premier trimestre 2018, vise à faire de Tébessa une destination touristique, d'autant plus, qu'elle dispose de tous les atouts pour y parvenir, notamment des monuments rares et des sites archéologiques et architecturaux très riches qu'il faut revaloriser. A préciser que la restauration et la réhabilitation du patrimoine culturel de la wilaya constituera le noyau d'un ensemble de nouvelles structures culturelles et économiques, en plus de contribuer à la revalorisation des activités économiques locales dans l'antique Theveste.