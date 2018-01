Un globe-trotteur koweïtien salué par les Algériens

Le globe-trotteur koweïtien Adel El Douani, plus connu sous le nom célèbre Ibn Batouta (en référence au célèbre explorateur arabe Ibn Batouta), qui a réalisé plusieurs vidéos faisant la promotion du tourisme algérien d'Est en Ouest, a rencontré un grand succès en Algérie. Ses vidéos ont été saluées par les Algériens qui ont beaucoup apprécié les messages véhiculés par ce jeune Koweïtien qui visite pour la première fois l'Algérie. Il a à travers ses vidéos effacé cette image véhiculée par les médias arabes et, notamment Al Jazeera, d'un pays en guerre civile et où la violence et le terrorisme sont le lot quotidien. Avec ses vidéos, il a réussi non seulement à améliorer l'image de l'Algérie, mais surtout à encourager les touristes venant des pays du Golfe, à venir chez nous.