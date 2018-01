Incroyables mais vraies: des vagues glacées dans le Massachusetts

La vague de froid extrême qui touche l'Est américain a provoqué d'étranges phénomènes météorologiques cette semaine, notamment des vagues glacées sur les plages de Cap Cod et Nantucket dans le Massachusetts. Le huffpostmaghreb qui publie les clichés du photographe et surfeur Jonathan Nimerfroh, précise que selon l'auteur des photos «ces vagues glacées -à mi-parcours- ne sont pas seulement sublimes. Vous pouvez surfer sur cette neige fondue, car ces vagues sont bien en mouvement». Avec ces températures glaciales, des cristaux de glace commencent à se former dans les vagues de l'océan, explique de son côté l'océanographe biologique Carin Ashjian pour le site Smithsonianmag. Jonathan Nimerfroh raconte par ailleurs avoir été très chanceux: ces vagues de glace exceptionnelles ont disparu trois heures après son arrivée.