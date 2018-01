Le colonel El Habiri en tournée au Sud

Dans le cadre de l'application du programme de visite d'inspection et de travail au profit des structures de la Protection civile, le directeur général de la Protection civile, le colonel Mustapha El Habiri, entamera une visite d'inspection et de travail dans les unités opérationnelles de la wilaya d'Illizi et de Tamanrasset, durant la période du 6 au 12 janvier en cours.

Très soucieux des conditions de travail de ses éléments, le DG de la Protection civile saisira l'opportunité de ce déplacement pour faire un constat de visu et écouter leurs doléances.