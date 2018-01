Les ascenseurs en panne: la colère monte

Les désagréments se multiplient au niveau des sites dépendant de l'Aadl. C'est la récurrente question des ascenseurs qui revient avec acuité dans beaucoup de sites où l'on constate le mécontentement des locataires acquéreurs qui n'arrivent pas à avaler l'argument fallacieux de la direction de la gestion immobilière «Gest-immo», une filiale chargée d'assurer la gestion des ensembles immobiliers de l'Aadl, que la soumission émise par les services de l'Agence de l'amélioration et de développement du logement a été infructueuse. Comme si les locataires-acquéreurs sont concernés par ces justifications qui se répètent chaque fois que ces derniers exigent que les ascenseurs soient réparés en urgence puisque la situation des pannes remonte à plus de 5 années, depuis, la direction de «Gest-immo» use de l'argument de la soumission infructueuse quant au problème qui taraude l'esprit des locataires-acquéreurs.