Les deux "failles" qui font trembler le monde

Meltdown et Spectre, deux failles informatiques touchent les processeurs de nombreux appareils électroniques, notamment des ordinateurs et des smartphones. Révélées mercredi, ces deux brèches ne ressemblent à rien de ce que l'on a pu voir au cours des dernières années et pour cause, elles concernent le coeur des appareils et existent depuis de nombreuses années. Les premières traces de Meltdown qui touche les processeurs d'Intel, remontent à 1995. La seconde faille, Spectre, elle, touche aussi les processeurs, et pas seulement ceux d'Intel. Les processeurs des tablettes et des smartphones sont également concernés et donc vulnérables aux attaques de hackers. Toutes ces failles permettent d'accéder à des contenus sensibles de l'ordinateur et à la majorité des données qui sont stockées dessus. Des hackers pourraient par exemple avoir accès aux mots de passe, aux mails ou encore aux documents stockés sur la machine. Pour ne pas laisser ces deux failles accessibles, il est important de faire les mises à jour de sécurité proposées par les constructeurs.