Plus de casier judiciaire pour le recrutement

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a fait savoir que les candidats aux différents concours de recrutement dans la Fonction publique ne seront plus contraints de fournir un casier judiciaire dans leur dossier. La mesure a été ficelée dans un projet de loi que le gouvernement a validé récemment. Présentant de façon sommaire le contenu de ce projet de loi, dont la mouture va être présentée à l'APN incessamment, Louh a fait savoir que des exceptions sont cependant à observer.«On ne peut embaucher dans une crèche une personne qui a été condamnée pour un crime sexuel comme on ne peut embaucher un comptable qui a été jugé pour un détournement», a-t-il expliqué, ajoutant qu'à part dans des cas bien précis, le casier judiciaire ne constituera plus une entrave dans le processus de recrutement.