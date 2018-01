Algérie poste bat de nouveaux records

S'il existe une entreprise où les mauvaises habitudes ont la vie tenace malgré toutes les sonnettes d'alarme, c'est bien Algérie poste. L'acheminement du courrier est devenu une prouesse pour laquelle sont établis chaque fois de nouveaux records. Dernier en date, celui d'un accusé de réception accompagnant une lettre recommandée adressée en France le 15 octobre 2017. Au jour d'aujourd'hui, ni la lettre recommandée en «express» s'il vous plaît ni le dit accusé de réception n'ont donné «signe de vie» à leur expéditeur, pas plus d'ailleurs qu'à leur destinataire. Une réclamation, les préposés (es) aux guichets de cette vénérable institution qui passent plus de temps à papoter entre eux (elles) qu'à traiter la clientèle résignée vous riraient au nez! C'est à prendre ou à laisser. A titre comparatif, une simple lettre, partie des Antilles, met tout au plus 10 jours pour le même trajet! Avec un tarif qui dépasse les 500 DA dans le cas évoqué, mieux vaut s'astreindre à un silence expiatoire car les protestations de milliers d'autres usagers n'ont jamais fait bouger les choses d'un iota. Au contraire!