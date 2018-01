Des ascenseurs fabriqués en Algérie

Le Groupe Elec El Djazair, maison-mère d'une vingtaine d'entreprises publiques dont Enie ou Eniem, a signé récemment un accord avec l'entreprise italienne «Ciam Ascensori e Servizi» pour l'ouverture d'une usine de construction d'ascenseurs en Algérie. La nouvelle unité de production sera implantée à Tlemcen, où se situe déjà actuellement la Soremep. 317 milliards de dinars (2,3 millions d'euros) seront investis dans ce projet. Elle devrait entrer en production au mois de septembre 2018 et employer 280 personnes. «En 2015, un état des lieux a été effectué et a montré que le parc algérien est constitué de 40 000 ascenseurs, dont la moitié est en panne ou à l'arrêt. C'est édifiant et cela a révélé qu'il y a un problème de politique de maintenance des ascenseurs», explique Djilali Kinane Daouadji, le P-DG du Groupe Elec. «L'étude a également mis en lumière les besoins du marché national en ascenseurs, estimés à 3 500 par an sur une période de 10 ans, soit 35 000 ascenseurs», ajoute-t-il. Plutôt que de construire une unité de production en partant de zéro, le Groupe Elec El Djazair a décidé de faire appel à une de ses filiales, la Société d'études et réalisations métalloplastiques (Soremep), pour développer la nouvelle activité via un joint-venture nommé «Ciam Ascenseurs Algérie».