La pub mise sur l'électronique pour sonder le consommateur

Pourquoi acheter cette paire de lunettes ou ce nouveau smartphone? De plus en plus de publicitaires tentent de sonder l'inconscient des consommateurs pour deviner leurs comportements d'achat et mieux les motiver. Dans ce but, ils ont recours à des outils analysant le mouvement des yeux et les expressions faciales, interprétant un sourire ou une moue de dépit, ou encore mesurant la transpiration et l'activité cérébrale. Ils pourraient bientôt remplacer les traditionnelles enquêtes destinées à évaluer la réactivité à un nouveau produit et les intentions d'achat...Ces nouvelles techniques permettent de distinguer les facteurs rationnels des facteurs émotionnels en examinant l'activité cérébrale du consommateur. Ils «permettent de capter différents types d'émotions et de les analyser très précisément seconde par seconde», explique Elissa Moses, responsable des sciences neurologiques et comportementalistes auprès de l'agence d'études de marché Ipsos.