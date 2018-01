Une start-up d'Oran invente la poubelle intelligente

Des étudiants ingénieurs de l'Ecole polytechnique d'Oran (Enpo) ont mis au point une poubelle intelligente, appelée à remplacer les poubelles ordinaires d'ici à 5 ans,

a-t-on appris des concepteurs de ce produit. Ce nouveau concept permet de faciliter aux services publics et aux entreprises concernées par le nettoyage, la collecte et l'élimination des déchets, a expliqué Aghilas Akkal, responsable de la start-up «Clean touch», créée par une quinzaine d'étudiants de l'Enpo. Ce nouveau produit a suscité, selon Aghilas Akkal, l'intérêt des autorités de la wilaya d'Oran et d'autres wilayas du pays ainsi que des organismes de gestion des déchets, de par sa capacité à réduire les coûts de transport de déchets, en limitant le nombre de rotations effectuées et ce, grâce à un système intelligent de détection. Les poubelles intelligentes, appelées «Probelle», sont équipées d'un panneau solaire permettant une autonomie du produit ainsi qu'un système de localisation et de commande à distance. Elles sont dotées de plusieurs fonctionnalités de pointe, à savoir un système de compactage intégré, un procédé pour l'élimination des odeurs et un système d'affichage constitué de deux écrans.«Une seule Probelle peut remplacer huit poubelles ordinaires», a-t-on souligné.