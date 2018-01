Des dizaines de Tunisiens en marche vers l'Algérie

Des dizaines d'habitants de Métlaoui, dans la région de Gafsa (Tunisie), ont entamé une marche, hier soir, vers la frontière avec l'Algérie, rapporte le site Jawhara FM. Ces habitants dénoncent, selon le même site, la marginalisation, par les autorités tunisiennes, de cette région qui vit un important taux de chômage et dont la principale activité est limitée à la production de phosphate. En fin d'année, la production de phosphate à Métlaoui et dans d'autres régions de Gafsa a été interrompue par des protestations citoyennes. Ce serait même l'opacité qui entoure cette activité et les postes d'emploi qu'elle devait générer qui est à l'origine de cette marche vers l'Algérie. Les manifestants, qui brandissaient des drapeaux algériens, voulaient, selon le même site, faire passer un message aux autorités tunisiennes.