Institut de criminalistique: un ministre tunisien sous le charme

Le ministre tunisien de l'Intérieur, Lotfi Brahem, a affirmé, dimanche à Alger, que l'Institut national de criminalistique et de criminologie (Incc) était «une fierté pour les pays arabes» au vu «des normes internationales utilisées en matière d'enquête criminelle, et qui n'existent même pas dans des pays européens». «C'est un honneur pour moi de visiter ce grand édifice et pôle technologique qui est une fierté pour l'Algérie et pour le Monde arabe au vu des normes internationales utilisées et du progrès technologique, introuvable même dans des pays européens», a déclaré le ministre tunisien lors de sa visite, ainsi que la délégation l'accompagnant aux différents départements et services de l'Institut en compagnie du commandant de la Gendarmerie nationale, le général-major Menad Nouba.