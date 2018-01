Le livre investit la rue à Bouira

«Dépose un livre et prends un autre.» C'est le nom d'une initiative que les autorités locales ont prise récemment dans la ville de Bouira. Pour ce faire, les autorités ont placé à travers les artères de la ville une sorte de cabine à deux cases. Les citoyens qui ont apprécié l'initiative ne se sont pas fait attendre pour y adhérer. Pour preuve, les cabines en question n'ont pas tardé à être remplies. En déposant des livres et en prenant d'autres, les habitants de la ville de Bouira s'accordent à dire qu'enfin les bonnes choses débarquent dans notre pays et les responsables découvrent ce que c'est la culture. A noter qu'une telle initiative existe dans beaucoup de pays occidentaux. L'on affirme que c'est ainsi que les peuples de ces pays se sont mis à lire et à aimer les livres. Bravo donc pour les autorités de Bouira!