Les 9es Journées internationales marketing touristique à Alger

Les 9es Journées internationales marketing touristique se tiendront les 24 et 25 janvier prochains, sous le parrainage du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, à Alger, hôtel El Aurassi. Ces journées vont tenter non seulement d'expliquer comment fonctionne cette industrie, mais aussi comment veiller à ce que le marketing soit l'acteur principal de ces mutations. La thématique choisie par les organisateurs, RH. International Communication, qui est «Le tourisme, un secteur essentiel de l'économie» vise à contribuer à asseoir un esprit de synergie entre l'ensemble des partenaires et institutions nationaux impliqués dans le développement du tourisme, en tant qu'alliance stratégique répondant aux intérêts des différents domaines.