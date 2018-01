Pétition pour la candidature de Hamrouche à la présidentielle de 2019

Une campagne nationale pour la candidature de Mouloud Hamrouche est lancée sur les réseaux sociaux. Une déclaration accompagnant cette initiative a été rendue publique sur les réseaux sociaux pour soutenir cette éventuelle candidature. «Nous appelons nos concitoyennes et nos concitoyens à se mobiliser pour soutenir la candidature de Monsieur Mouloud Hamrouche à l'élection présidentielle de 2019», est-il écrit dans cette déclaration dans laquelle il a été rappelé le parcours militant de Hamrouche ainsi que ses qualités d'homme d'Etat. «Par son parcours d'homme d'Etat intègre, visionnaire et lucide, son identité imprégnée de l'universalité et ses combats qui incarnent les valeurs de paix, de justice sociale et d'équité ne laissent personne indifférent pour faire de Monsieur Hamrouche, un citoyen hautement distingué pour la fonction présidentielle», insiste cette déclaration.