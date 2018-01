Enfin un concours pour écolos en Algérie

Un concours sur l'entrepreneuriat vert à l'initiative de l'Agence nationale des déchets sera prochainement annoncé. Cette initiative sera bientôt organisée au profit des jeunes innovants dans le domaine de l'environnement et de la gestion des déchets. A cet effet, un appel à candidatures sera lancé en faveur des jeunes, surtout les universitaires porteurs d'idées et de projets pour concrétiser leurs entreprises dans le domaine de l'environnement et de la gestion des déchets, ajoutant que 50 projets seront sélectionnés par l'Agence nationale des déchets qui formera leurs porteurs et accompagnera ces projets de la phase d'idée jusqu'à la concrétisation. L'objectif de ce concours n'est pas le nombre d'entreprises qui seront créées, mais de savoir les opérations de formation et d'accompagnement qui seront prises en charge par cette agence à longueur d'année au profit des jeunes innovants dans le domaine de la collecte de déchets, de la récupération du plastique, du verre, du carton et autres pour avoir un modèle de chaque projet qui sera financé, a souligné Mme Benhaddadi.