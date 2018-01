L'Algérie a exporté plus de 5 tonnes de poissons d'eau douce

Une quantité de 5,5 tonnes de poissons d'eau douce de plusieurs espèces a été exportée vers la Tunisie au début 2018, a-t-on appris hier auprès de la direction du secteur de la pêche et des ressources halieutiques de Béchar. «D'autres quantités seront exportées vers ce pays au cours de cette année à la faveur des pêches continentales réalisées au niveau des plans d'eau des barrages de Djorf-Ettorba à Béchar et de Brézina dans la wilaya d'El-Bayadh, où trois pêcheurs professionnels s'adonnent à cette activité», a précisé Ahmed Tetbirt, responsable de cette direction. «En 2017, les mêmes pêcheurs continentaux ont exporté vers ce pays maghrébin un total de 30 tonnes de poissons de même type, ce qui augure de perspectives favorables au développement des exportations vers l'étranger de la production locale du secteur de la pêche et des ressources halieutiques», a-t-il signalé.