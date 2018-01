Le temps s'arrête à Prague

La célèbre horloge astronomique du début du XVe siècle, l'une des principales attractions touristiques du vieux Prague, s'est arrêtée hier pour six mois, pour des travaux de restauration destinés à la «sauvegarder pour les générations futures», a annoncé la mairie. «L'horloge de la vieille ville est l'un des symboles de Prague et sa restauration constitue une décision nécessaire et responsable», a déclaré dans un communiqué Jan Wolf, conseiller praguois en charge de la culture. L'appareil sera complètement démonté dans les jours qui viennent, puis transporté dans un atelier de restauration, selon lui. Dotée d'un mécanisme compliqué et étonnamment précis jusqu'à nos jours, l'horloge située sur la façade de l'Hôtel de la vieille ville de Prague attire chaque heure les touristes par le défilé de figurines des douze apôtres, dans deux petites fenêtres au-dessus d'un astrolabe sophistiqué montrant les mouvements des astres entre les signes du zodiac.