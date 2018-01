Le Premier ministre hongrois allergique aux migrants musulmans

Dieu, que la Hongrie a changé! Le Premier ministre Viktor Orban a qualifié les réfugiés «d'envahisseurs musulmans». Il estime qu'en Europe, «des sociétés parallèles» ont émergé à cause des migrants. «Je ne peux parler que pour le peuple hongrois et il ne veut aucune immigration», a répété le Premier ministre, dans une interview au journal allemand Bild, cité par Russia Today. Pour lui, la Hongrie ne considère pas «ces gens comme des réfugiés musulmans» et le «multiculturalisme» n'est qu'illusion. Les sociétés musulmane et chrétienne «ne s'uniraient jamais», a-t-il martelé. Selon lui, les personnes fuyant la guerre en Syrie pour rejoindre la Hongrie ne risquent pas leurs vies. Car, dans leur traversée, ils passent par des pays stables. «Ce sont plutôt des migrants économiques en quête d'une vie meilleure», a-t-il pestiféré. «Je n'ai jamais compris comment le chaos, l'anarchie et le franchissement illégal de frontières étaient considérés comme des choses positives dans un pays comme l'Allemagne, le meilleur exemple de discipline et de respect de la loi», a-t-il lancé.