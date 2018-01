Un "Salon national de l'emploi et du partenariat" fin janvier à la Safex

La 12e édition du Salon national «Carrefour de l'emploi et de l'entrepreneuriat» et la 5ème édition du Salon national «Carrefour de la formation», organisées par l'agence 3C, auront lieu les 25, 26 et 27 janvier 2018, à la Safex, à Alger. Les salons «Carrefour de l'emploi et de l'entrepreneuriat» et «Carrefour de la formation» sont des événements qui regroupent chaque année plusieurs dizaines d'entreprises nationales, multinationales, publiques et privées, ainsi que des organismes, écoles et centres de formation.