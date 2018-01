Des Saoudiennes pour la première fois au stade pour un match de foot

Des femmes ont assisté, hier, à un match de football dans un stade de Jeddah, une première en Arabie saoudite. Parmi les réformes lancées par les autorités, figure un allègement des restrictions imposées aux femmes, dont l'autorisation de conduire à compter du mois de juin et d'assister à des évènements sportifs. Mais dans ce pays régi par une forme rigoriste de l'islam sunnite et où la mixité est interdite en public, les femmes continuent de devoir porter le voile intégral en public. Hier néanmoins, elles ont pu pour la première fois s'asseoir dans les tribunes d'un stade pour voir un match de football, à la King Abdullah Sports City de Jeddah (ouest). Les spectatrices, seules ou accompagnées de leur famille, ont assisté depuis des places spécialement réservées pour elles à la rencontre de la Ligue professionnelle saoudienne entre Al-Ahli et Al-Batin. Ces mesures d'ouverture de la société s'inscrivent dans le cadre des réformes mises en oeuvre par le jeune prince héritier Mohammed ben Salmane.