Les imams à... l'école pour apprendre tamazight

Mohamed Aïssa, ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, a annoncé, lors de sa visite à Bouira, jeudi dernier, que tamazight sera enseigné dans les instituts de formation des imams relevant de son ministère. L'institut de Bouira, celui de Iloula à Tizi Ouzou et celui de Zanet El Beida à Batna, seront les premiers à dispenser des cours de tamazight aux imams en formation, ainsi qu'aux imams déjà en activité qui bénéficieront eux aussi de cours de «rappel» et de «mise à niveau» en tamazight, selon Mohamed Aïssa, cité par TSA. «Je me réjouis d'annoncer qu'en 2018, ou, laissez-moi dire, en l'an 2968, un nouveau Tafsir (exégèse) du Coran verra le jour», a aussi annoncé le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs.