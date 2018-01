Maîtrise de l'anglais: l'Algérie76 sur 80!

Le niveau des Algériens en anglais est toujours très faible et l'Algérie boucle toujours le classement établi par Education First (EF) depuis l'intégration du pays dans la liste des pays évalués par ce baromètre: 44e sur 54 en 2012, 58e sur 60 en 2013, 60e sur 63 en 2014, 67e sur 70 en 2015, 67e sur 72 en 2016 et 76e sur 80 en 2017. Education First est le leader mondial dans son segment qui propose d'apprendre neuf langues grâce à des séjours linguistiques de deux à 24 semaines, des programmes académiques et des certifications pour l'accès à l'université. Dans un communiqué diffusé hier, le bureau EF Algérie ouvert il y a cinq ans pour accompagner et conseiller les personnes souhaitant s'améliorer en langues étrangères dans une des écoles EF, est revenu sur la campagne lancée en Algérie (#Algeriemonteleniveau) dont l'objectif, souligne-t-on, est de remonter le niveau du pays dont le classement ne cesse de décliner au fil des années et ce, en diffusant massivement le test EF SET, un test standardisé de haute qualité qui est utilisé partout dans le monde gratuitement par des milliers d'écoles, d'entreprises et de gouvernements.