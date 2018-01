Une lampe pour se connecter à Internet

La lampe de la jeune pousse française Oledcomm, présentée au CES de Las Vegas cette semaine, ne fait pas qu'éclairer: elle crée une connexion Internet sans ondes radio et sans fil grâce à la technologie lifi, qui se veut plus sûre et bien plus rapide que le WiFi. «C'est une technologie qui permet de se connecter, sans ondes radio-fréquences, à Internet», explique Benjamin Azoulay, directeur général de Oledcomm, cité par l'AFP. Ce dernier espère commercialiser la lampe cette année, autour de 900 dollars (environ 750 euros). Si la technologie lifi («light fidelity»), qui utilise les fréquences créées par le scintillement d'une ampoule LED pour transmettre de l'information dans l'espace, est déjà au point depuis quelques années, la lampe MyLiFi est l'une des premières illustrations grand public de cette technologie, selon l'entreprise.