Le MEDEF à Alger

Une délégation de haut niveau, conduite par Pierre Gattaz, président du Medef et Jean-Louis Chaussade - directeur général du Groupe Suez et président du Conseil de chefs d'entreprise France - Algérie du Medef International, se rendra en Algérie, selon l'éconews, du mercredi 7 au jeudi 8 février 2018. Il sera question de rencontres institutionnelles avec le chef du gouvernement et les principaux ministres, de la Formation et de l'apprentissage, à travers un échange avec les étudiants et instituts de formation en Algérie, des échanges avec la communauté d'affaires algérienne et française en Algérie, entre autres, ainsi qu'avec les conseilleurs du commerce extérieur et les responsables de la Chambre française de commerce et d'industrie.