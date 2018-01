Le rap français s'algérianise

Un rapide coup d'oeil à la bibliothèque iTunes de n'importe quel auditeur de rap français, confirme qu'elle est obligatoirement composée d'une part conséquente de rappeurs d'origine algérienne. Qu'ils soient fiers de leurs origines (comme tout Algérien qui se respecte), amusés par le caractère ou les attitudes de leurs compatriotes, ou concernés par les drames de la guerre d'Algérie, les rappeurs franco-algériens ont, en effet, tissé une relation toute particulière avec la France. De Rimk à Fianso, en passant par Lacrim, PNL, Djadja & Dinaz, Sinik, Médine, LIM, Naps et même Big Flo et Oli (leur mère est d'origine algérienne), c'est un retour sur tout ce que l'Algérie représente pour le rap français. L'une des grandes caractéristiques des rappeurs franco-algériens est la fierté exacerbée de leurs origines, et ce nationalisme naturel qui semble inscrit dans leurs ADN. Une réalité rappelée par Hooss en lançant un: «J'suis né algérien, mach'Allah les vrais hommes» ou Fianso dans l'excellent DZ Mafia, extrait du projet #JesuispasséchezSo, en lançant un «je dors dans mon drapeau» qui aura forcément fait sourire tout membre de la communauté algérienne de France.