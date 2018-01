140 tonnes de pain dans les poubelles d'Alger

Plus d'un million de tonnes de déchets ménagers et environ 140 tonnes de pain ont été collectés en 2017 dans la wilaya d'Alger, ont indiqué les responsables des entreprises NetCom et Extranet, spécialisées dans la collecte des déchets au niveau de la capitale. Le directeur des études et du développement à Extranet a indiqué que plus de 600 000 tonnes de déchets ménagers ont été collectés durant l'année 2017, soit une augmentation de 4,45% par rapport à l'année 2016 où plus de 580 000 tonnes d'ordures ménagères ont été collectées. De son côté, la chargée

Zde communication à Netcom, Nassima Yaâkoubi, a précisé que plus de 450 000 tonnes d'ordures ménagères avaient été ramassées au niveau de 26 communes.

L'entreprise de nettoyage Extranet a collecté environ 105 tonnes de pain au niveau de 31 communes, tandis que NetCom a collecté 34 tonnes de pain au niveau des autres communes.