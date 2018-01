200 jeunes candidats au Festival du court-métrage et de la photo

Plus de 200 jeunes ont répondu à l'appel à candidature lancé par l'association socio-culturelle oranaise «Santé Sidi El-Houari» (SDH) en vue de leur participation au 1er Festival du court-métrage et de la photographie prévu du 18 au 20 janvier prochains, ont indiqué jeudi les organisateurs qui ont précisé que les inscriptions sont désormais clôturées. «Les propositions des candidats seront examinées par un jury qui sélectionnera 30 oeuvres (10 courts-métrages et 20 photographies) pour l'entrée en compétition».