47 380 élèves sur les 600 000 concernés ont été vaccinés

Le nombre d'élèves des cycles primaire et moyen vaccinés dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole (R-R) au niveau de la wilaya d'Alger, a atteint 47 380 élèves

(21 décembre 2017- 7 janvier 2018), a indiqué le chef de service de la prévention à la direction de la santé de la wilaya d'Alger qui a, en outre, noté une grande affluence des parents avec leurs enfants au niveau des 73 polycliniques et 48 salles de soins dédiées à cette opération à Alger. Il a rappelé la décision prise par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière de prolonger la période de vaccination au 31 janvier pour permettre aux parents de faire vacciner leurs enfants, d'autant que l'opération concernera, au niveau de la capitale, plus de 600 000 élèves des cycles primaire et moyen, dont 580 000 élèves issus des écoles publiques et plus de 33 000 des écoles privées. Pour le moment, on en est loin...