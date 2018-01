La Russie efface une partie de la dette algérienne

L'Algérie ne paiera pas une partie de sa dette russe. Dans le cadre de ses actions diplomatiques, Moscou a décidé d'effacer les dettes de certains pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Le montant total de ces dettes effacées s'élève à plus de 140 milliards de dollars. Parmi les pays concernés, on trouve l'Irak, la Syrie et l'Algérie. Moscou a donc décidé d'effacer 4,7 milliards de dollars qu'elle détenait sur l'Algérie. Selon le quotidien russe Komsomolskaïa Pravda, qui a donné la liste des pays concernés, cette dette remonte à la période où l'Urss (Union des républiques socialistes soviétiques) aidait les pays faisant partie de son bloc idéologique. Les dettes se sont étalées du milieu des années 1950 jusqu'à 1991, date de l'éclatement de l'empire soviétique.