Le président de la FFF fait un appel du pied à la FAF

A l'occasion d'un entretien accordé vendredi dernier à la chaîne française SFR Sport 1, le président de la FFF, Noël Le Graët, a remis au goût du jour la perspective d'un amical Algérie-France. Souvent évoquée, cette rencontre n'a pu voir le jour jusqu'à présent. Le patron du football français, pour sa part, revient sur le sujet et réaffirme sa volonté de l'organiser, soulignant qu'il était «très fier d'aller en Algérie».Sauf que Le Graët explique qu'il «faut être deux pour discuter. Le président de la Fédération algérienne vient de changer. J'avais des contacts avec l'ancien président. Cela paraissait possible, mais pour le moment, il n'y a pas eu une réelle volonté», fait-il observer. Et d'expédier carrément la balle dans le camp de la FAF: «Lorsque l'Algérie nous présentera une véritable envie, je serai très fier d'aller là-bas, vraiment très fier. Si je peux améliorer encore nos contacts et qu'eux-mêmes soient fiers de nous recevoir, je suis disposé à jouer en Algérie. Depuis un moment, j'ai souhaité y aller», a-t-il conclu. Il y a 17 ans, s'est joué l'unique face-à-face entre les deux nations, au stade de France, à Paris, mais la partie a été écourtée à cause d'un envahissement du terrain.